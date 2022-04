MARZO 2022: un mese complessivamente FREDDO per l'Italia

Marzo 2022 è stato un mese SOTTOMEDIA dal punto di vista termico in Italia. Si rimarca sempre l'eccesso di caldo che spesso imperversa durante l'anno sul nostro Paese, di conseguenza ci pare corretto menzionare anche quando ciò non avviene e magari quando un mese presenta una certa controtendenza.

La mappa termica redatta dal CNR per il mese di marzo è la seguente:

A parte l'estremo lembo nord-occidentale dell'arco alpino, il resto d'Italia ha chiuso il mese in anomalia negativa o attorno alla media climatologica del periodo.

Volendo sottilizzare, l'anomalia negativa dell'intero mese a scala nazionale è stata di -0.83° così divisa: -0.14° per il NORD, - 0.74° per il CENTRO e -1.28° per il SUD.

La presenza dell'alta pressione ad ovest dell'Italia ha consentito l'ìngerenza di masse d'aria fredda di matrice Continentale che hanno bersagliato segnatamente il medio Adriatico e il meridione con frequenti episodi nevosi a bassa quota.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/pasqua-e-pasquetta-brusco-calo-termico-quali-regioni-si-potranno-bagnare-/93622/