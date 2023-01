Martedi e mercoledi ancora MALTEMPO su alcune regioni, vediamo quali

Si allenterà, ma non cesserà del tutto l'attività depressionaria sull'Italia e sul Mediterraneo nei prossimi giorni. L'alta pressione seguiterà a campeggiare su lidi molto settentrionali e sul suo bordo meridionale seguiteranno a spirare correnti relativamente fredde ed un po' instabili dai quadranti orientali che confluiranno in una blanda depressione al meridione.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di martedi 24 gennaio:

Migliorerà nel complesso la situazione al nord e al centro anche se saranno possibili ancora deboli nevicate nel Cuneese e sull'Appennino Emiliano sopra i 500-600 metri. Qualche nevicata anche tra alto Veneto e Trentino, ma qui con quota attorno a 1000-1200 metri.

Rovesci anche corposi interesseranno la Sardegna orientale, oltre alla Sicilia occidentale, con qualche estensione anche verso le coste del medio Tirreno. Qualche rovescio da segnalare anche al largo delle Marche, per il resto tempo asciutto e con temperature in lieve aumento.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni previste in Italia nell'arco della giornata di mercoledi 25 gennaio:

Ancora rovesci di un certo peso sulla Sardegna orientale, la Sicilia, la Calabria e il Golfo di Taranto, con rischio anche di temporali. Qualche nevicata sulle Alpi occidentali sopra i 600 metri e pioviggini - pioggerelle in Valpadana. Qualche piovasco non si esclude anche tra le Marche e l'Abruzzo, per il resto tempo asciutto. Temperature stabili.

