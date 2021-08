MALTEMPO sull'Italia all'inizio della settimana prossima?

La scadenza previsionale non è immediata, di conseguenza saranno possibili ritocchi da parte delle mappe. Tuttavia, per l'inizio della settimana prossima sembra probabile un ingresso perturbato intenso sull'Italia con vero e proprio maltempo ad iniziare dal centro-nord e temperature in calo.

Il modello europeo ed americano presentano tempistiche diverse circa il peggioramento suddetto, ma entrambi optano per un cambiamento in grande stile sull'Italia durante la settimana prossima.

La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa secondo il modello americano nella giornata di lunedi 6 settembre:

Guardate che affondo perturbato sulla nostra Penisola. Secondo il modello di oltre oceano, il fronte sarà accompagnato da una depressione sul Mar Ligure, ma in movimento rapido verso sud-est. Di conseguenza tutte le nostre regioni saranno interessate dal maltempo, unitamente ad un calo repentino delle temperature.

Il modello europeo invece posticipa l'ingresso della perturbazione tra lunedi 6 sera e mercoledì 7 settembre. Ecco la mappa:

Si nota molto bene la saccatura che nella notte su martedi 7 settembre approccerà l'Italia da ovest. Il guasto vero e proprio, sempre secondo il modello europeo, verrebbe posticipato di un giorno, ovvero tra martedi 7 e mercoledi 8 settembre con piogge e temporali a partire dal centro e dal nord.

Nei prossimi giorni faremo ovviamente il punto della situazione anche alla luce delle nuove emissioni modellistiche. Continuate quindi a seguirci!

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località