MALTEMPO: nuove piogge in arrivo tra SABATO e DOMENICA, vediamo dove

La mappa mostra la situazione sinottica attesa in Italia alla mezzanotte su domenica 31 gennaio:

E' abbastanza evidente l'azione della nuova perturbazione che scaverà un minimo depressionario all'altezza delle regioni centrali. Di conseguenza, la pioggia farà visita a diverse aree d'Italia durante il prossimo week-end anche se il contesto termico sarà solo relativamente freddo.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di sabato 30 gennaio:

Le precipitazioni interesseranno la Liguria, l'Emilia Romagna, tutte le regioni tirreniche ed i settori interni della Penisola. Quota neve tra i 1000 e i 1200 metri sull'Appennino Ligure e Tosco-Emiliano, oltre i 1400-1500 metri sulla restante chiostra appenninica.

Neve anche tra l'alta Val d'Aosta e la Val d'Ossola, pioviggini o piogge deboli sulle pianure del nord-est, piovaschi in Sardegna, asciutto su ovest Piemonte, medio-basso Adriatico, estremo sud e Sicilia.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di domenica 31 gennaio:

I rovesci si concentreranno tra la Campania e la Calabria Tirrenica dove avremo anche temporali. Rovesci anche in tutte le aree interne dell'Italia centrale fino alla Romagna, con neve sopra i 1200-1400 metri in Appennino. Piovaschi sulla Sardegna e situazione in miglioramento al nord, in estensione alla Toscana e all'alto Lazio con schiarite nel corso della giornata.

Clima relativamente freddo, ma ventoso su tutta l'Italia specie nella giornata di domenica.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località