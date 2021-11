MALTEMPO: la pioggia dei prossimi 6 giorni: DILUVIO su almeno 2 regioni!

Prossimi 6 giorni all'insegna della pioggia, ma non per tutti. La nostra Penisola sarà interessata ancora da una depressione mediterranea che porterà i suoi massimi effetti sull'Italia centro-meridionale e sulle Isole. Il settentrione sarà in gran parte saltato dai fenomeni anche se qualche pioggia arriverà anche qui.

Di seguito, la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nei prossimi 6 giorni, quindi fino a domenica 14 novembre. Vi ricordiamo che i millimetri previsti sono una stima puramente indicativa e non devono essere presi come oro colato.

Le regioni che riceveranno piogge abbondanti, sopra i 100mm, saranno la Sardegna orientale e la Sicilia. Buone le piogge anche sul basso Tirreno e anche sull'alto Adriatico. Scadenti invece al nord, fatta eccezione per qualche pioggia al nord-est e in Liguria.

