Maltempo in arrivo, ma sarà solo un fuoco di paglia?

Siamo alle porte di un peggioramento del tempo piuttosto marcato, determinato ad un flusso d'aria fredda proveniente dal nord Atlantico che, convergendo nel Mediterraneo, darà luogo ad una depressione ricca di maltempo.

Il guasto del tempo avrà inizio da giovedì sera sul nordovest, dopodiché si estenderà al nord est e sul resto d'Italia nel corso di venerdì. Anche il week-end sarà dinamico, con tempo instabile e perturbato al centro e al sud, con clima nettamente più freddo rispetto a questi ultimi giorni.

Ma quanto durerà il maltempo? Come già anticipato ieri sera, potrebbe realmente trattarsi di un fuoco di paglia. L'autunno accelererà con forza tra 4 e 6 novembre, dopodiché potrebbe prendersi una pausa, ancora una volta.

Dalle ultimissime emissioni dei modelli matematici, infatti, prevale la possibilità di un rinforzo dell'anticiclone delle Azzorre sul Mediterraneo centro-occidentale, il quale andrà a spazzar via la perturbazione già dalla giornata di lunedì 7. Per quest'analisi abbiamo utilizzato le medie degli scenari dei principali modelli matematici, le quali identificano la previsione al momento matematicamente più probabile.

Dunque la prossima settimana potrebbe rivelarsi più stabile e via via più gradevole, dopo l'improvviso tonfo delle temperature. Ricordiamo, infatti, che tra venerdì sera e domenica le temperature scivoleranno al di sotto delle medie del periodo di alcuni gradi.

Da lunedì, invece, si aprirà un periodo più gradevole soprattutto al nord in quanto le temperature saliranno nuovamente sopra le medie del periodo. Solo il sud ed il basso Adriatico potrebbero osservare temperature in linea con le medie del periodo, o addirittura al di sotto di esse grazie ad infiltrazioni più fredde dai Balcani a partire dal 10-11 novembre.