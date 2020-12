MALTEMPO e *NEVE* tra Natale e Santo Stefano

Tra Natale e Santo Stefano cambierà tutto sulla nostra Penisola; se ne andranno le condizioni miti che ci hanno accompagnato negli ultimi giorni, lasciando il posto a correnti fredde di matrice settentrionale che pilotaranno una perturbazione da nord a sud.

Ecco la mappa sinottica che si riferisce alle ore centrali della giornata di Natale:

Si nota il fronte freddo che taglierà come una lama nel burro il tessuto anticiclonico sull'Italia. A seguire avremo venti impetuosi da nord-est (freccia bianca) che faranno scendere le temperature su tutto il nostro Paese.

Dal punto di vista dei fenomeni, saranno interessate soprattutto le regioni centro-meridionali. La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese per l'intera giornata di NATALE:

A parte l'EmIlia Romagna che avrà qualche nevicata sopra i 200-300 metri, il resto del settentrione sarà saltato dai fenomeni più intensi.

Maltempo invece al centro e parte del meridione con rovesci, grandinate, temporali e neve sopra i 300-400 metri sull'Appennino Umbro-Marchigiano; 600 metri la quota neve in Abruzzo, 800-1000 metri più a sud.

In evidenza il tambureggiante ingresso di venti settentrionali freddi che agiteranno non poco i nostri bacini.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni in Italia nella giornata di Santo Stefano:

Precipitazioni concentrate tra Abruzzo, Molise e meridione. Neve sopra i 300-400 metri tra Molise e Abruzzo, 600-700 metri sul resto del meridione, 1000 metri sulla Sicilia.

Sul resto d'Italia i venti settentrionali ripuliranno il cielo, ma faranno scendere sensibilmente le temperature. Mari tutti in cattive condizioni con mareggiate nelle aree sopravvento al flusso settentrionale.

