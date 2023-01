MALTEMPO dopo l'Epifania? Il modello europeo suona la carica!

I modelli odierni dicono "SI" al maltempo dopo l'Epifania, ma il freddo? Il problema principale sta nelle correnti portanti che si prevedono ancora schiettamente atlantiche, ovvero da ovest verso est. Con una situazione siffatta, non sono possibili ondate di freddo sull'Italia anche se il transito di perturbazioni sarà garantito.

Il modello oggi più incline al maltempo è l'europeo, anche se il modello americano e canadese vedono comunque un passaggio sull'Italia tra domenica 8 e lunedi 9 gennaio, ma con caratteristiche leggermente più blande.

La prima mappa è l'ipotesi ufficiale del modello europeo imbastita questa mattina e valida per la notte tra domenica 8 e lunedi 9 gennaio:

Notiamo l'energia di un flusso atlantico che dopo un lunghissimo stop, sembra tornato in auge, con tanto di depressione ad occhiale posizionata poco a sud dell'Islanda. L'alta pressione non potrà fare altro che chinare la testa, lasciando scivolare una perturbazione abbastanza intensa sul nostro Paese, coadiuvata da un minimo al suolo tra il Mar Ligure e la Corsica.

Anche la media degli scenari del modello europeo mostra molto bene il taglio operato dalla perturbazione suddetta:

Una situazione siffatta porterà piogge sparse prima al nord, poi anche al centro-sud, ma sotto l'egida di temperature miti. La neve riguarderà solo le Alpi a quote medio-alte, mentre per l'Appennino purtroppo non ci sarà nulla da fare.

Si tratta al momento di una tendenza, non di una previsione in senso stretto. Sarà quindi necessario aggiornare il tutto nei prossimi giorni, alla luce delle ultime emissioni dei modelli. Continuate quindi a seguirci!

