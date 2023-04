MAGGIO: sarà il mese del RISCATTO della PIOGGIA nelle aree bisognose?

Dopo il fallimento di marzo ed il parziale fallimento di aprile (anche se il mese non è ancora finito), la Natura potrebbe riprovare a ridurre il deficit idrico nelle aree bisognose durante il mese di maggio. A dirlo è il prestidioso centro di calcolo ECMWF.

Prima di entrare nella nostra analisi, facciamo la consueta premessa: " Ricordiamo ai nostri lettori che si tratta di tendenze generali, elaborate da un complesso modello sperimentale che utilizza milioni di dati provenienti da tutto il mondo e a differenza delle previsioni fino a 15 giorni basa i suoi algoritmi fondamentalmente sull’importante interazione tra oceani, terra emerse ed atmosfera. L’affidabilità del modello e delle relative proiezioni stagionali è simile alle previsioni a 10-12 giorni ma sta crescendo progressivamente grazie agli investimenti in questo settore, tanto che le linee di tendenza sino a 2 mesi possono spesso risultare discrete: si consiglia tuttavia molta cautela nel loro utilizzo per scopi importanti.

La prima mappa mostra le anomalie pluviometriche attese in Italia durante il mese di maggio (si consiglia di ingrandire le mappe per avere un migliore riscontro visivo):

Che dire? Un mese di maggio con valori di pioggia sopramedia proprio nel luogo più siccitoso d'Italia, il settore di nord-ovest. Sarebbe davvero una manna in vista del periodo estivo.

Come anticipato, anche marzo ed aprile dovevavo essere molto piovosi al nord, ma così (per marzo) non è stato; per aprile vedremo, ma a parte qualche passaggio, le mappe non sono molto inclini all'apertura di un lungo periodo piovoso al nord. Di conseguenza è bene non farsi troppe illusioni anche per maggio.

Piogge superiori alla norma si verificherebbero anche sulla Sardegna occidentale ed il settore ionico, in deficit invece il versante adriatico, per il resto piogge nella norma.

Dal punto di vista termico, queste sono le anomalie previste sempre per il mese di maggio:

Qui nessuno o pochi dubbi: sarà un maggio quasi ovunque sopramedia con scostamenti maggiori dai valori normali al nord (tra 0.5 e 1°). In media invece sulla Sardegna e il settore ionico. Per il resto scostamenti al rialzo attorno al mezzo grado.

