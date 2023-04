Giovedì PIOGGE e TEMPORALI su gran parte d'Italia

Di seguito, la mappa sinottica attesa in Italia per le ore centrali di giovedì 13 marzo:

La nostra Penisola verrà interessata da un fronte nord atlantico carico di aria fredda alle quote superiori. Il sistema frontale formerà una depressione sull'Italia settentrionale che dovrebbe rallentare un po' la marcia della perturbazione verso levante, facendo persistere maggiormente i fenomeni su parte delle regioni centro-settentrionali.

Ecco ciò che potrebbe succedere in Italia nella giornata di giovedi 13 marzo. Quella che vedete è la sommatoria delle precipitazioni attese sul nostro Paese per l'intera giornata in parola:

In evidenza il maltempo che interesserà soprattutto il nord-est e la Lombardia con piogge anche intense e temporali. Quota neve sui 1300-1400 metri. Il nord-ovest potrebbe invece essere interessato da una linea temporalesca da nord-ovest, prima che si impongano le correnti secche settentrionali (il cosidetto "stramazzo").

Rovesci nell'arco della giornata anche nelle aree interne del centro fino al Lazio. Piovaschi anche sulla Sardegna, per il resto tempo asciutto, ma ventoso.

Temperature in calo al nord e al centro sotto eventuali rovesci o temporali. Stazionarie o in lieve aumento al sud che sarà interessato dal richiamo prefrontale.