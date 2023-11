Ma davvero può arrivare la NEVE in Valpadana entro fine mese?

La prima spolverata di bianco sulle città e sulle pianure del nord potrebbe arrivare entro il primo dicembre?

Se non fosse per due impedimenti piuttosto grossi, si potrebbe dire di si.

E quali sono questi due ostacoli alla riuscita del progetto bianco?



Il primo è legato alla situazione post-favonica di martedì 28, quando una nuova depressione scavalcherà le Alpi ma non avrà la forza di produrre fenomeni rilevanti al nord, fuggendo subito verso l'Emilia-Romagna, dove però non ci saranno le condizioni favorevoli alla neve alle basse quote.

Le temperature a 1500m sarebbero comunque state sufficienti a nord del Po per assistere, grazie all'omotermia, a qualche debole nevicata sino al piano, qui la mappa termica prevista per la notte tra lunedì 27 e martedì 28 novembre:

Anche dopo il passaggio del piccolo vortice di martedì 28 affluirà aria più fredda e secca sul catino padano, favorevole al mantenimento di una sacca d'aria fredda in grado di favorire eventi nevosi, come vediamo nella mappa qui sotto.

Il punto è che il successivo fronte non arriverà nè mercoledì 29, nè giovedì 30, quando anzi comincerà ad affluire aria umida e mite prefrontale che eroderà l'integrità del cuscino freddo ancora presente.

Ed è per questo che all'arrivo del fronte vero e proprio, previsto per venerdì 1° dicembre, solo un modello crede ancora in condizioni favorevoli ad un episodio nevoso in pianura , peraltro relegato al nord-ovest e ai fondovalle alpini, è quello canadese (GEM) che vi mostriamo qui sotto (in azzurro e viola la neve):

Gli altri invece segnalano certamente un passaggio vigoroso ma piovoso con neve solo oltre i 700-900m, come vediamo qui con previsione centrata per la serata di venerdì 1° dicembre:

Dunque al momento mancano troppi tasselli per annunciare una concreta possibilità di NEVE al nord entro fine mese, in ogni caso sulle Alpi i fiocchi non dovrebbero mancare, un bel segnale in vista del Ponte dell'Immacolata.