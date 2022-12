Lungo termine: CAPODANNO con il DILUVIO? Il modello americano è di questo avviso

Giungono conferme anche oggi circa un periodo natalizio generalmente tranquillo, senza precipitazioni importanti e soprattutto con una mitezza quasi esasperata, specie al centro e al meridione.

Volgendo ulteriormente lo sguardo a prua, verso la fine dell'anno, la situazione non è ancora del tutto chiara. I modelli propongono scenari differenti anche se il modello americano sembra puntare decisamente sulla pioggia, segnatamente al nord e sul Tirreno, con tanta neve sulle Alpi, ma solo a quote elevate.

La prima mappa è lo scenario ufficiale proposto questa mattina dal modello americano per la giornata di sabato 31 dicembre:

Secondo questa mappa, si aprirebbero le cateratte del cielo al nord, sulla Sardegna, sulla Toscana e su gran parte del versante occidentale della Penisola. I forti venti di Scirocco metterebbero invece il meridione e il versante adriatico sotto una mitezza davvero spinta.

La neve arriverebbe abbondante solo sulle Alpi a quote piuttosto elevate, indicativamente 1600-1800 metri. Sarebbe ovviamente tutta manna per i nostri ghiacciai ormai in agonia quasi perenne.

Il modello europeo accenna anch'esso ad una situazione simile per il medesimo lasso temporale, ma molto meno spinta. Ecco la mappa valida sempre per la giornata di Capodanno.

Notiamo una situazione sempre incline alla pioggia ed allo Scirocco, ma con toni decisamente meno aspri rispetto al collega americano.

Il modello canadese invece opta per uno scenario completamente diverso che al momento riteniamo essere minoritario.

Nei prossimi giorni faremo meglio il punto alla luce delle nuove elaborazioni. Continuate pertanto a seguirci.

