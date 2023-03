Le ULTIMISSIME sulla PERTURBAZIONE di domenica: dove ci sarà MALTEMPO?

Di seguito, la mappa sinottica estrapolata questa mattina dal modello americano per le ore centrali di domenica 26 marzo:

Si nota la formazione temporanea di una depressione al settentrione che tra l'altro non viene contemplata da tutte le elaborazioni. Da ciò dipenderà la velocità del fronte e la persistenza dei fenomeni il loco.

Questa mattina tra l'altro non c'è uniformità di vedute tra gli elaborati, anche se una cosa sembra certa, ovvero il Favonio che purtroppo spirerà su parte del nord-ovest, segnatamente in Piemonte; una pessima notizia per quest'area che non sa più a quale santo appellarsi per vedere cadere acqua dal cielo.

La mappa più ottimistica ci viene fornita questa mattina dal modello americano; ecco la sommatoria delle precipitazioni previste dall'elaborato di oltre oceano per l'intera giornata festiva:

A parte il sopracitato scarso interessamento del Piemonte e del Ponente Ligure, il resto del nord (ad eccezione forse della Romagna) vedrà un passaggio rapido di rovesci di discreta fattura. Piovaschi si attiveranno anche al centro, specie nelle zone interne, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto.

Il modello europeo per il medesimo lasso temporale, non la pensa così e con la sua classica mannaja TRANCIA con l'aggiornamento odierno quasi tutti i fenomeni per domenica. Vi mostriamo la mappa:

Un quadro veramente sconfortante: a parte qualche sporadico rovescio sul nord-est e al centro, la perturbazione non produrrebbe praticamente effetti se non quello di sbuffare altro Favonio sul nord-ovest, che ne farebbe volentieri a meno.

Infine, il modello canadese si pone nel mezzo tra l'europeo e l'americano. Ecco la sommatoria delle precipitazioni previste da questo elaborato sempre per domenica 26 marzo:

Qualche rovescio si farebbe vedere indicativamente dalla Lombardia verso levante, includendo anche il medio-alto Tirreno e le aree interne dell'Italia centrale. Nessuna speranza invece per il Piemonte.

La situazione resta comunque in evoluzione, seguite i nostri aggiornamenti.

