Le ULTIMISSIME sul tempo di PASQUA e PASQUETTA; dove potrebbe piovere?

Sembra ormai assodato che il periodo di Pasqua trascorrerà sotto l'influenza di correnti più fredde di matrice orientale che faranno aumentare l'instabilità su alcune regioni.

Non siamo più in inverno, di conseguenza queste correnti non si comporteranno come nel mese di gennaio, ma potrebbero "spaiare" qualche pioggia anche in zone diverse rispetto al versante adriatico e al meridione.

La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa in Italia nella notte tra sabato 16 e domenica 17 aprile:

L'alta pressione si disporrà a ponte dal vicino Atlantico all'Europa settentrionale. Ciò favorirà l'arrivo di correnti più fresche tra est e nord-est che interesseranno l'Italia nel periodo pasquale.

Sul fronte dei fenomeni abbiamo ancora molti dubbi da sciogliere . Per oggi vi mostriamo ancora la mappa della probabilità di pioggia estrapolata questa mattina dal modello americano per Pasqua e Pasquetta.

Questa è PASQUA:

La probabilità di pioggia viene giudicata al momento tra MEDIA ed ELEVATA sui rilievi del nord, le alte pianure, il Lazio, l'Abruzzo e tutto il meridione compresa la Sicilia. Viene invece giudicata BASSA sulle restanti zone.

Questa invece è la mappa della probabilità di pioggia per la giornata di PASQUETTA:

Probabilità di pioggia MEDIA o ELEVATA al sud, Sicilia compresa. ELEVATA anche sulle Alpi occidenatli; MEDIO-BASSA o BASSA sul resto della nostra Penisola.

