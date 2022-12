Le ultimissime METEO sull'inizio di gennaio, quale esordio per il 2023?

Le piccole incertezze che l'anticiclone africano sta mostrando in queste ore non riusciranno ad ostacolare i suoi futuri piani per l'Italia. Dopo le deboli piogge sparse che fino al 31 dicembre potranno bagnare qualche località del nord e del Tirreno settentrionale, l'anticiclone africano tornerà ancor più forte su tutta la penisola e regalerà un avvio di gennaio tutt'altro che invernale!

Sarà proprio nel giorno di Capodanno che il promontorio sub-tropicale si rafforzerà ulteriormente su tutto lo Stivale, cancellando ogni piccola speranza di piogge o nevicate, non solo in pianura ma anche in montagna. Lo zero termico schizzerà a quote esorbitanti su tutta Italia, addirittura oltre i 3500 metri di altitudine anche al nord! Una situazione che si preannuncia davvero pesantissima per la neve e per i ghiacciai.

Anche il 2 gennaio sarà una giornata stabile da nord a sud, ancora condizionata da questo opprimente anticiclone sub-tropicale. Non solo l'Italia sarà sede di temperature anomale, bensì tutta l'Europa. Sulle regioni centrali e orientali europee si prospettano fino a 12-13°C al di sopra delle medie del periodo.

Solo dal 3 gennaio potremmo assistere ad un graduale cambiamento a partire dal nordovest: l'asse dell'anticiclone africano potrebbe lentamente spostarsi verso est, lasciando il fianco occidentale scoperto e in balia di aria più umida e instabile dall'Atlantico. In questo caso sarebbe il nordovest a rivedere la pioggia (e un po' di neve in montagna) martedì 3 gennaio. A seguire potrebbe rientrare anche il resto del nord e il medio-alto Tirreno, ma si tratta di previsioni ancora poco probabili.