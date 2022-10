Le PAZZIE CLIMATICHE di ottobre non sono finite! Guardate che temperature si prevedono

Forse non ci rendiamo del tutto conto di ciò che sta capitando alla nostra Penisola in questo pessimo mese di ottobre. Detto in parole povere, stiamo assistendo a ripetute ondate di caldo di natura prettamente estiva. La cosa grave è che siamo ormai nella terza decade del mese e questo meccanismo perverso non sembra voglia mollare la presa. Non chiamiamola ottobrata, perchè questo scempio non ha nulla a che vedere con le ottobrate di un tempo, che lasciavano successivamente spazio alla pioggia.

Tra siccità, smog, caldo fuori stagione e incendi, il mese che dovrebbe essere il piu piovoso dell'anno per alcune regioni sta uscendo mestamente di scena, letteralmente divorato da anticicloni che non dovrebbero avere nulla a che fare con il nostro clima nemmeno in estate.

Ecco cosa si prevede tra domenica 23 e lunedi 24 ottobre. La prima mappa mostra le temperature attese a 1500 metri previste per la notte su lunedi 24 ottobre:

Al centro e al sud, isole comprese, aleggeranno termiche alla medesima quota comprese tra 16 e 18°; in pratica come se fossimo alla fine di giugno. Andrà leggermente meglio al nord, ma che avrà sempre 12° a 1500 metri, una termica di molto superiore alla norma del periodo.

Gli effetti al suolo saranno devastanti. La seconda mappa mostra le temperature al suolo previste alle ore 15 di domenica 23 ottobre:

Assurdi i 32° della Sardegna settentrionale, come altrettanto assurdi saranno i 26-28° che aleggeranno su molti settori del centro e del sud, con punte anche di 29°. In altre parole, su queste aree sarà piena estate. Andrà un po' meglio solo al nord-ovest, raggiunto dalla parte periferica del flusso atlantico che garantirà anche alcune precipitazioni.

Il quadro termico al suolo previsto per le ore 15 di lunedi 24 ottobre sarà addirittura più critico:

Al centro-sud, ma anche sull'Emilia Romagna sarà estate senza "se" e senza "ma".

Ancora 30° nel nord della Sardegna, ma 27-29° diffusi saranno presenti su molte aree dello Stivale a sancire un'anomalia termica quasi senza precedenti. Andrà un po' meglio sempre al nord-ovest con "solo" 20-21°.

