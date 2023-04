Le anomalie dell'inverno: spuntano cose CURIOSE...

Un consuntivo dell'inverno appena passato è d'obbligo, per capire quali aree hanno patito maggiormente la sete e di quanto le temperature si sono discostate dalle medie del periodo.

Iniziamo con la mappa riassuntiva del trimestre invernale (dicembre-febbraio) nel campo delle precipitazioni (si consiglia di ingrandire la mappa per avere un migliore riscontro visivo)

Il fattore curioso sono le anomalie positive di precipitazione in sede Iberica, zona solitamente bersagliata ultimamente da siccità e sopramedia. In alcune aree è piovuto IL QUADRUPLO del normale, dove vedete i punti colorati in blu scuro.

Anomalie positive di precipitazioni (queste erano attese) anche sull'Europa orientale. In Italia, come vedete, non è stato un inverno comandato solo dalla siccità. Alcune aree (la Romagna e le Marche) hanno avuto un inverno piovoso/nevoso.

Malissimo invece su gran parte del nord Italia, ma anche sul medio Tirreno ed in Sicilia, dove è piovuto davvero poco.

Passiamo ora al quadro termico; qui le sorprese non ci sono. Ecco la mappa:

In Italia e su buona parte del continente è stato un inverno sopramedia. Per ciò che concerne la nostra Penisola, gli scostamenti dalla norma sono stati compresi tra 1 e 3°; ben più alti in prossimità del Mar Nero, dove siamo arrivati anche a 5-7° più del normale.

Generalmente in media termica l'inverno sull'Europa occidentale e sottomedia solo su alcune zone della Scandinavua (tra 1 e 3° al di sotto della norma).

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/pasqua-attenzione-agli-acquazzoni-mentre-a-pasquetta-/97056/