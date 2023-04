PASQUA: attenzione agli ACQUAZZONI, mentre a PASQUETTA...

Di seguito, la mappa sinottica attesa per la notte tra Pasqua e Pasquetta:

Nonostante la pressione al suolo sia abbastanza elevata, in quota sarà ancora presente una circolazione di aria fresca con centro sull'Europa orientale che interesserà anche parte della nostra Penisola, specie il versante adriatico e il meridione. Sarà proprio su queste aree che il tempo sarà maggiormente incerto sia a Pasqua che a Pasquetta.

Nella giornata di Pasqua, tuttavia, l'instabilità potrebbe estendersi a diversi settori della Penisola durante il pomeriggio. La seconda mappa ci mostra appunto la sommatoria delle precipitazioni attese per la giornata festiva in Italia:

La giornata partirà con il sole a parte rovesci già attivi al meridione e sulla Sicilia. Nel pomeriggio avremo invece lo sviluppo di nubi cumuliformi lungo tutta la dorsale appenninica e sul nord-est; in queste aree non escludiamo la possibilità di acquazzoni o brevi temporali, che tenderanno ad attenuarsi in serata. Il tempo migliore lo avremo al nord-ovest, sulla Sardegna e sul medio-alto Tirreno. Temperature nel complesso gradevoli, ma un po' fresche sotto eventuali rovesci.

Nella giornata di Pasquetta, l'alta pressione da ovest darà una spallata all'instabilità che verrà deviata sull'Europa orientale. Tuttavia, il meridione e il medio-basso Adriatico resteranno ancora esposti alle correnti fresche settentrionali.

Di seguito, la sommatoria delle precipitazioni attese per la giornata di Pasquetta in Italia:

Ancora piovaschi o rovesci su Abruzzo, Molise e su tutto il meridione, anche se alternati a fasi dove il sole sarà presente. Sul resto d'Italia sarà invece una Pasquetta gradevole e nel complesso serena.

