La TEMPESTA del fine settimana: dove potrebbe NEVICARE? Gli ultimi aggiornamenti

L'inverno avrà modo di farsi notare sull'Italia durante questo fine settimana. Dopo un venerdì nel complesso mite, sabato si prevede la discesa di una massa d'aria fredda da nord che porterà forti venti, neve sull'Appennino centro-meridionale ed un deciso calo delle temperature su tutta l'Italia. Si tratterà in sostanza del primo episodio invernale che colpirà il nostro Paese, dopo un autunno straordinariamente mite ed umido.

Il freddo in ingresso non sarà eccelso, ma ampiamente sufficiente per determinare un calo termico generalizzato, accentuato dalla notevole ventilazione.

La prima mappa mostra le temperature a 1500 metri attese in Italia nel pomeriggio-sera di sabato 25 novembre:

L'ondata fredda colpirà soprattutto i versanti orientali e il meridione dove si evincono termiche alla medesima quota comprese tra -2 e -3°. Meno interessate le Isole, parte del Tirreno e del nord-ovest dove il calo termico sarà minore.

Attenzione ai venti molto forti da nord, soprattutto sulla Sardegna, sul medio-basso Adriatico e al sud dove i mari saranno in cattive condizioni. Sconsigliamo pertanto la navigazione. Bufere di neve si avranno anche lungo tutti i valichi alpini con le escursioni in quota completamente da evitare.

Sul fronte del fenomeni, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di sabato 25 novembre:

Avremo una fase del tempo molto turbolenta, anche se veloce, indicativamente dall'Abruzzo verso sud, ad eccezione della Sicilia meridionale. Avremo venti molto forti, mareggiate, fenomeni di graupel o grandine a bassa quota e neve mediamente oltre gli 800 metri, ma non si possono escludere nevicate a quote inferiori in caso di rovesci intensi. Qualche rovescio anche nevoso in Appennino non si può escludere anche tra le Marche e l'Umbria orientale, ma qui il tempo migliorerà velocemente.

Al nord soffieranno venti di Foehn molto forti tra la notte e la mattinata di sabato, con bufere di neve sulle Alpi. In pianura invece cielo sereno e limpido.

Passiamo ora alla giornata di domenica 26 novembre:

Ancora venti forti al centro e al sud, ma in calo nell'arco della giornata. Al mattino rovesci nevosi oltre i 700 metri sulla Puglia, in spostamento verso levante, per il resto tempo abbastanza soleggiato. Temperature in calo su tutta la Penisola con gelate nelle aree interne in assenza di ventilazione ed a cielo sereno.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località