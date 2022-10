Inizio settimana con rischio isolati violenti NUBIFRAGI su alcune regioni

Quella che si sta consolidando è una situazione davvero anomala, contrassegnata da un vasto e forte anticiclone sub-tropicale ben ancorato nel Mediterraneo. Le temperature continuano ad aumentare e raggiungeranno l'apice tra lunedì e martedì su gran parte del centro e del sud, tanto da sfiorare valori di 29-30°C, come se ci trovassimo in piena estate!

Mentre quasi tutta Italia farà i conti con condizioni meteorologiche simil-estive, alcuni settori come quelli del nordovest se la vedranno con condizioni più autunnali da non sottovalutare. Il nordovest, infatti, si ritroverà sul bordo occidentale dell'anticiclone sub-tropicale e pertanto sarà sorvolato da masse d'aria più instabili, in grado di ospitare corpi nuvolosi più estesi e produttivi.

Essendo le correnti disposte prevalentemente dai quadranti meridionali, ecco che l'umidità del Mediterraneo potrà impattare con facilità sul nordovest, dando luogo a nubi e piogge localmente di forte entità. Questo fenomeno sarà più accentuato a ridosso dei rilievi di Liguria, Piemonte e Lombardia: stiamo parlando dello "stau", fenomeno che amplifica la portata delle precipitazioni grazie ad una maggior condensazione dell'umidità a ridosso delle montagne.

Nella giornata di lunedì 24 ottobre è probabile l'arrivo di isolati acquazzoni di forte entità sulla Liguria centrale (genovese principalmente) ed anche su Valle d'Aosta, alto Piemonte e alta Lombardia. Non escludiamo accumuli di pioggia isolati superiori ai 100 mm, i quali potrebbero generare allagamenti, disagi ed anche alluvioni lampo. Le province di Genova, Lecco, Como, Varese, Verbano-Cusio-Ossola potrebbero essere quelle più colpite da queste piogge a carattere di nubifragio. Sul resto del nordovest piogge molto più deboli, specie sulle pianure.