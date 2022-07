Inizio prossima settimana: ANTICICLONE addossato all'Italia, ecco cosa succederà

Siamo ad un passo dal terzo ed ultimo mese dell'estate meteorologica, il quale si spera possa almeno parzialmente tamponare la lunghissima fase siccitosa che sta avvolgendo l'Italia.

La tendenza, tuttavia, dice tutt'altro: l'avvio del mese sarà contrassegnato dall'invadenza dell'anticiclone africano sull'Europa centro-occidentale, esattamente sulla stessa lunghezza d'onda degli ultimi due mesi. Le perturbazioni atlantiche, quelle estese e ben organizzate, scorreranno solo sull'Europa settentrionale.

Con l'anticiclone molto addossato all'Italia sarà inevitabile assistere ad un nuovo periodo stabile e prevalentemente caldo, soprattutto al nord e sulle regioni tirreniche. Tra lunedì 1 e mercoledì 3 agosto le temperature potrebbero nuovamente raggiungere i 36-37°C in Val Padana e sul lato tirrenico, mentre andrebbe leggermente meglio sul lato adriatico grazie al ritorno di un debole vento di maestrale.

Non mancherà qualche nota instabile relegata alle Alpi, il Triveneto e molto raramente sul versante adriatico. Nulla di che: si tratterà di temporali rapidi e isolati che non contrasteranno per nulla la siccità crescente.