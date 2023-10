Inizio di settimana estremo: temperature clamorose in Italia!

L'estate prosegue a gonfie vele su tutta Italia e tutta l'Europa centro-occidentale grazie a un potente campo di alta pressione alimentato da aria subtropicale. Anche in questo primo scorcio d'ottobre stiamo così vivendo giornate da piena estate, tutt'altro che autunnali, se non per qualche ora di notte all'alba, grazie alla formazione dei banchi di nebbia e delle foschie.

Ma le pessime notizie non finiscono qui: il caldo si intensificherà ancor di più all'inizio della settimana, soprattutto nei giorni di lunedì e martedì, quando giungeranno masse d'aria ancor più calde da sud-ovest, pronte ad investire tutto lo stivale.

Le isoterme previste alla quota di circa 1500 metri di altitudine sono davvero ragguardevoli per il periodo. Addirittura si registreranno punte di 17-18°C a 850 hpa, che indicano temperature praticamente da piena estate, corrispondenti al suolo a valori superiori ai 29 e 30°C su molte località.

Difatti, come si evince dalle temperature massime previste nella giornata di lunedì 9 ottobre, possiamo scorgere punte di 30-32°C in Val Padana, specie nel nord-est, e anche punte di 32-33°C lungo il versante Adriatico, soprattutto nelle Marche. Insomma, parliamo di temperature che sarebbero elevate anche tra luglio e agosto, figuriamoci ad ottobre, che è il secondo mese dell'autunno meteorologico.

La situazione rimarrà quasi invariata anche nella giornata di martedì, con temperature massime localmente superiori ai 30-31°C. Vivremo dunque un inizio di settimana da piena estate, ma anche con forti escursioni termiche, considerando che di notte all'alba la temperatura crolla vertiginosamente, grazie al fenomeno dell'irraggiamento notturno, che diventa via via sempre più presente col passare dei giorni e con l'aumentare dei minuti di buio.

Questo periodo di caldo anomalo proseguirà poi per gran parte della settimana, seppur con un lieve calo termico, dopo un inizio davvero clamoroso ed eccezionale. Davvero eloquenti le anomalie previste tra lunedì e martedì, addirittura con punte di 12-13°C sopra le medie su gran parte del Nord Italia.