In arrivo un WEEK-END di pioggia su quasi tutta Italia

Il nastro trasportatore delle perturbazioni atlantiche a breve si riallaccerà al Mediterraneo e darà una vera e propria svolta alla stagione autunnale, fin qui mostratasi davvero timidamente. Come già accennato nei precedenti editoriali ci aspetta un periodo molto movimentato e ricco di piogge grazie al ritorno delle perturbazioni da ovest.

Non una semplice toccata e fuga, bensì un continuo susseguirsi di perturbazioni che a più riprese regaleranno piogge, nevicate (in montagna) e anche fenomeni piuttosto intensi. Le aree tirreniche saranno quelle più esposte, pertanto sarà più facile imbattersi in forti acquazzoni e locali nubifragi: questi fenomeni saranno da valutare con attenzione in fase di nowcasting o comunque nel brevissimo termine.

La prima perturbazione di una lunga serie sta approdando in questi minuti al nord, dopodiché ci aspetteranno almeno altre due perturbazioni entro il termine della settimana.

Il week-end sarà perturbato su buona parte della penisola per effetto di una vasta depressione alimentata dalle fredde correnti nord-occidentali.

SABATO 19 NOVEMBRE: forte peggioramento al nordovest e lungo tutto il lato tirrenico da nord a sud. Rischio temporali intensi (V-shaped) su Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Toscana. Piogge sostenute su Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia. Fenomeni in graduale estensione anche al nordest e lato adriatico. Nevicate abbondanti sulle Alpi occidentali fin sui 1000-1200 metri (quota neve che potrebbe subire modifiche sostanziali, pertanto andrà valutata a ridosso dell'evento).

DOMENICA 20 NOVEMBRE: migliora gradualmente, momentaneamente, al nord. Maltempo diffuso al centro e al sud con clima pienamente autunnale. Nevicate abbondanti in Appennino in alta quota.