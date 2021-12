Il tempo della VIGILIA e di NATALE: dove pioverÃ , dove nevicherÃ  e dove ci sarÃ  il sole!

Come sarà il tempo di Natale in Italia? La scadenza previsionale è ormai vicina, ma nel calderone modellistico sussiste ancora qualche indecisione, segnatamente per la giornata di Natale. In questa sede vi proponiamo la tesi che secondo noi è piu attendibile, sia per la Vigilia, che per il giorno di Natale.

Possiamo escludere che il tempo sarà freddo. Vi saranno però sacche fredde sulle pianure dell'Italia settentrionale, mentre il resto d'Italia verrà abbracciato da un flusso occidentale mite e umido.

Pioverà? Probabilmente si...e la neve sarà relegata solo alle Alpi a quote di media montagna.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di venerdi 24 dicembre:

ROVESCI sono attesi su Liguria e alta Toscana. Piogge sparse sulla pianura lombarda e sul nord-est, probabilmente in ombra pluviometrica il Piemonte. Quota neve piuttosto alta: 1800 metri sull'Appennino settentrionale, 1400-1500 sulle Alpi. Piovaschi anche sul Tirreno e la Sardegna occidentale, tempo asciutto ed anche soleggiato lungo il versante adriatico e al sud, ad eccezione della Campania che avrà qualche piovasco.

Avremo inoltre un abbraccio di venti umidi e miti da sud, con mari molto mossi.

Questa invece è la previsione per Natale ( probabile al momento al 65-70%) .

Natale piovoso e mite su gran parte d'Italia, specie sul Tirreno e nelle aree interne. Quota neve elevata in Appennino, sopra i 1800-2000 metri. Clima ventoso per venti di Libeccio, ma non freddo, mari in cattive condizioni con mareggiate lungo le coste del Tirreno.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località