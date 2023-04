Il tempo del PONTE del 25 APRILE: pioverà o ci sarà il sole?

La situazione per il ponte del 25 aprile è ancora un po' incerta, ma cerchiamo di dare una prima visione con una panoramica dei tre giorni (potenziali) di festa. Iniziamo con la giornata di domenica 23 aprile. Questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata in parola:

Una nuova perturbazione darà luogo a rovesci su buona parte del nord, specie al nord-est e sulla parte settentrionale della Lombardia. Piovaschi locali anche al nord-ovest ed al centro, mentre al sud e sulle Isole il tempo risulterà più stabile.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di lunedi 24 aprile:

Il fronte si sposterà verso levante con rovesci lungo il versante adriatico, le aree interne e il meridione. Più stabile il tempo al nord-ovest, la Sardegna ed i versanti di ponente.

Infine, questa è la previsione per la giornata di martedi 25 aprile:

Secondo i modelli attuali, sarà una giornata in prevalenza soleggiata. Qualche piovasco al sud e sulla Sicilia. Rovesci sulla Val d'Aosta e su parte dell'arco alpino nel pomeriggio, per il resto tempo soleggiato.

