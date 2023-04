La PIOGGIA al NORD: quanti millimetri cadranno? Saranno sufficienti per ridurre il deficit?

A chi andrà l'ombrello d'oro per i millimetri nella giornata di giovedi 20 aprile sul nord Italia? Prima di tutto, siamo contenti che piogge di un certo spessore tornino ad interessare zone in cui la siccità sta assumendo toni drammatici. Si tratta ovviamente di una goccia in un mare di secco, ma è bene provare ad invertire un trend che su alcune regioni italiane ha dell'assurdo da quasi due anni.

Ecco la mappa degli accumuli previsti per domani, giovedi 20 aprile, su quasi tutto il settentrione. L'estremo lembo orientale del nord (coste Giuliane e Golfo di Venezia) resta fuori dal grafico, ma vi diciamo che le piogge non dovrebbero essere particolarmente consistenti specie lungo le coste.

In nocciolo pernicioso delle precipitazioni riguarderà l'Alessandrino, il Pavese, il Milanese, tutto il settore nord della Lombardia e l'alto Piemonte, specie la Val d'Ossola. Su queste regioni si prevede una cumulata nell'arco delle 24 ore tra i 30 ed i 70mm. Tra i 20 ed i 30mm saranno probabili anche più ad est, sul nord del Veneto e il Trentino Alto Adige. Il resto del Piemonte dovrebbe raccimolare tra i 10 ed i 20mm, mentre sulla Liguria si prevedono fenomeni di matrice orografica sul settore centrale, con scarso interessamento della costa.

Chi rischierà il flop? Oltre alle coste giuliane e il Golfo di Trieste-Venezia, parte dell'Emilia Romagna (la parte segnata in rosso nella mappa) rischierà di vedere poco, così come la Val d'Aosta e le due riviere liguri (sia levante che ponente).

Su alcune aree del nord, le piogge dovrebbero continuare anche nella giornata di venerdì 21 aprile:

Ulteriori preziosi rovesci cadranno tra il Comasco, il Varesotto e l'alto Milanese, fino a 30-50mm. Ulteriori 20-30mm sono attesi anche tra l'alto Veneto ed il Trentino, per il resto precipitazioni insignificanti.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

