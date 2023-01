Il PONTE dell'EPIFANIA: tutti gli aggiornamenti sul tempo che farà

Il tempo del ponte dell'Epifania vedrà l'alta pressione in fase di stanca sulla nostra Penisola. In una prima fase verrà insidiata da correnti umide in arrivo da ovest, mentre da domenica assisteremo al transito di una perturbazione più organizzata al nord e al centro. Il filo conduttore sarà comunque la mitezza che ancora non abbandonerà la nostra Penisola.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di venerdi 6 gennaio, l'Epifania:

Piovaschi locali o pioviggini saranno presenti su Liguria, Sardegna settentrionale, Lazio e sud Calabria. Su tutte le altre regioni il tempo si presenterà asciutto ed in parte anche soleggiato, con un clima molto mite.

Nella giornata di sabato 7 gennaio il tempo inizierà un po' a peggiorare. Ecco la sommatoria delle piogge per la giornata in parola:

Piovaschi sparsi al nord-ovest, in modo particolare su Liguria, ovest Lombardia e Piemonte orientale. Piovaschi anche sull'alta Toscana, la Sardegna, l'Umbria, le Marche e tra il Cilento e la Calabria Tirrenica. Su tutte le altre regioni tempo asciutto anche se scarsamente soleggiato, con clima sempre mite.

Infine, ecco la tendenza per domenica 8 gennaio:

Rovesci al nord ad eccezione di Piemonte ed Emilia Romagna. Rovesci anche sulla Toscana, la Sardegna, l'Umbria occidentale, il Lazio fino ad arrivare alla Campania. Nevicate sulle Alpi al di sopra dei 1500-1600 metri, per il resto tempo asciutto e mite.

