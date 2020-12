Il momento più FREDDO della settimana

L'aria fredda è una massa pesante che tende a depositarsi al suolo quando la furia degli elementi, compreso il vento, tendono a calmarsi.

In occasione dell'ondata di freddo che diverrà realtà dopo Natale, il massimo del raffreddamento in quota sarà quindi sfasato di circa 24 ore dal "deposito" del freddo al suolo che avverrà in assenza di vento.

La prima mappa mostra il massimo del raffreddamento alla quota di 1500 metri che è atteso per le prime ore di Santo Stefano:

Sulle regioni centro-settentrionali si notano valori di tutto rispetto e compresi tra -4 e -6° alla medesima quota. Notate come l'isoterma -4 si intruda a sud fino a toccare la Sardegna.

Il meridione sarà meno interessato dall'ondata fredda, specie le regioni estreme e la Sicilia, anche se un calo termico è atteso anche qui.

La seconda mappa mostra invece il massimo raffreddamento atteso AL SUOLO che si manifesterà nelle prime ore di domenica 27 dicembre:

Ecco i valori negativi sulla Pianura Padana e nelle aree interne del centro con punte anche di -5/-6° nelle valli incassate. Sottozero anche le aree interne della Sardegna con punte di -2°. Valori ovviamente più miti lungo le coste dove il termometro non dovrebbe scendere al di sotto dello zero.

