Il dilemma della DOMENICA: SOLE o PIOGGIA (su alcune regioni)?

Di seguito, la situazione sinottica attesa in Italia nella notte tra sabato 18 e domenica 19 marzo:

Come abbiamo accennato ieri, assisteremo alla morte (o meglio alla martirizzazione) di una perturbazione ad opera della solita anomalia pressoria in basso a sinistra che taglierà il getto ed i rifornimenti di aria fredda al fronte medesimo. Tuttavia, i modelli non riescono a sbrogliare la matassa: ciò che resta del fronte ormai attenuato verrà avanti, oppure "morirà" sul posto senza dare effetti sul nostro Paese nella giornata di domenica?

Secondo il modello americano, per la perturbazione in questione non ci sarà futuro! Ecco cosa prevede il modello di oltre oceano per l'intera giornata festiva:

A parte qualche piovasco di poco conto sulle Alpi e sull'arcipelago toscano, sull'Italia regnerà il nulla assoluto in fatto di fenomeni.

Il modello europeo invece non la pensa così. Secondo l'elaborato nostrano, la perturbazione avrà ancora un po' di energia da spendere sulla nostra Penisola. La sommatoria delle precipitazioni prevista per l'intera giornata di domenica 19 marzo mostra quando segue:

A soli tre giorni dalla scadenza previsionale, la differenza di vedute tra i due elaborati è quantomeno imbarazzante. Il modello europeo prevede infatti una domenica piovosa su gran parte del centro-nord, con precipitazioni anche a carattere di rovescio.

Ultimo, ma non meno importante, il modello canadese, con la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata medesima:

Anche questo elaborato contempla la possibilità di piogge tra a Liguria, la Toscana e la Sardegna, nonchè sulle Alpi, anche se in misura minore rispetto al modello europeo.

Chi avrà ragione? Secondo noi ad avere maggiori possibilità di successo è il modello canadese, che si pone un po' nel mezzo tra l'americano ed europeo. Ricordiamoci però che la meteo spesso non viaggia per giusti mezzi ma per scenari estremi; di conseguenza la "prognosi" per la giornata di domenica prossima non può essere ancora sciolta.

