I temporali ci riprovano in settimana, scenderanno anche le TEMPERATURE su alcune regioni

Ve ne abbiamo parlato in questo articolo ed ora non possiamo che confermare: l'anticiclone africano protagonista assoluto da settimane tenderà gradualmente ad indebolirsi nel corso dell'ultima settimana luglio, lasciando spazio a correnti più instabili occidentali.

Attenzione però: il caldo non abbandonerà il Mediterraneo! Un calo delle temperature è da mettere in conto al nord, di almeno 4-5°C, mentre al centro e al sud le temperature scenderanno solo di un paio di gradi, o qualcosina in più in caso di rovesci o temporali.

Insomma, il caldo eccezionale verrà un po' smorzato ma resteremo quasi sempre in un contesto di temperature superiori alle medie del periodo.

Dove pioverà? Le correnti instabili atlantiche scorreranno principalmente alle altissime quote, andando a destabilizzare l'atmosfera su quasi tutto il nord Italia e marginalmente anche sulle regioni centro-meridionali.

Rovesci e temporali torneranno a colpire il nord da lunedì sera: le prime regioni coinvolte saranno Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia nel corso della sera.

Tra martedì e mercoledì l'instabilità coinvolgerà in modo disorganizzato tutto il nord Italia, dando luogo ad accumuli di pioggia isolati ma sporadicamente molto abbondanti. Probabile anche la presenza di grandine e forti raffiche di vento legati ai temporali. Gli accumuli più importanti li ritroveremo su Alpi e Prealpi:

Anche le zone interne del centro potranno fare i conti con temporali intensi nel pomeriggio di martedì. Si aggiungeranno anche le aree interne di Puglia, Basilicata, Calabria settentrionale e Campania nei pomeriggio di mercoledì e giovedì.

Un'altra dose di instabilità piuttosto sostenuta potrebbe arrivare tra venerdì e sabato al nord, anche in questo caso con fenomeni isolati ma forti.