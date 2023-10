Giovedi il MALTEMPO lancerà un altro ACUTO: altri NUBIFRAGI in vista!

Non si arresterà nei prossimi giorni il flusso atlantico che a fasi alterne sparerà ancora perturbazioni a raffica verso la nostra Penisola. Dopo il fronte che tra oggi e domani impegnerà gran parte delle regioni centro-settentrionali, una nuova minaccia da ovest diverrà realtà nella giornata di giovedi 2 ed in parte venerdi 3 novembre.

A farne le spese saranno ancora una volta le regioni centro-settentrionali dove entro la fine della settimana si potrebbe accumulare un quantitativo di pioggia davvero grande.

La prima mappa è la sinottica attesa in Europa per le ore centrali della giornata di giovedi 2 novembre:

Fa davvero sensazione la vasta zona depressionaria centrata sulle Isole Britanniche, con venti di tempesta su gran parte dell'Europa centro-occidentale.

Incastonata dentro questo gigantasco vortice notiamo la perturbazione che interesserà il centro-nord della nostra Penisola nella giornata suddetta, con fenomeni anche di intensità notevole.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di giovedi 2 novembre:

Il maltempo purtroppo seguiterà a colpire sempre le stesse zone, ovvero il nord, il Tirreno e le aree interne del centro, compresa la Sardegna.

Massima attenzione per rischio NUBIFRAGI su alto Piemonte, alta Lombardia, Triveneto, Liguria centro-orientale e alta Toscana, anche se i rovesci potrebbero impegnare tutto il Tirreno fino alla Campania.

Seguiterà invece a non piovere lungo il versante adriatico, il restante meridione e la Sardegna orientale che restarenno sottovento al flusso portante. Temperature in lieve calo sotto eventuali precipitazioni, ma non arriverà assolutamente il freddo.

