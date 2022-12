FOCUS NEVE: bianche sorprese al NORD venerdi!

L'inverno proverà a fare sul serio, almeno su parte delle regioni settentrionali. Stiamo parlando del settore di nord-ovest, dove tra giovedi sera e venerdi mattina i bianchi fiocchi potrebbero scendere molto in basso, fino a sfiorare le pianure.

Ecco cosa potrebbe succedere a 1500 metri alle ore 7 di venerdi 9 dicembre:

Mentre il resto d'Italia sarà spazzata da miti e umidi venti di Libeccio, sul nord-ovest si attarderà un cuscino freddo che potrebbe portare le temperature a 1500 metri tra 0 e -2°. Sulla pianura piemontese e sull'ovest della Lombardia si attendono al suolo temperature attorno a 2°. Di conseguenza qualche fiocco sarà possibile fino al suolo, anche se le nevicate vere e proprie saranno presenti più in alto.

La seconda mappa mostra la sommatoria della neve attesa al nord-ovest tra le 00 e le 7 di venerdi 9 dicembre:

Sul basso Piemonte e l'estremo ovest lombardo stimiamo al momento una quota neve attorno a 300-400 metri, ma come anticipato non si escludono fiocchi anche più in basso se le precipitazioni saranno intense. Molto più alta la quota neve sulle Alpi Liguri (1250-1450 metri) e sull'alta Val d'Aosta e Ossola (900-1100 metri), zone che non risentiranno del cuscino freddo presente in pianura.

Le nevicate dovrebbero esaurirsi a partire dalla tarda mattinata di venerdi 9 dicembre.

