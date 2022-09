Fine settembre: ipotesi FRONTE POLARE verso l'Europa centrale

Accantonato il grande caldo estivo ecco che ci incamminiamo verso un finale di settembre complessivamente più fresco e più movimentato, grazie al transito di varie masse d'aria instabili di differente estrazione.

In settimana dapprima faremo i conti con un'altra incursione molto fresca balcanica, dopodiché potremo vedercela con una perturbazione atlantica tra 24 e 26 settembre pronta a riportare un po' di pioggia al nord (ve ne abbiamo parlato qui in modo più approfondito).

E nell'ultimissima parte di settembre cosa potrebbe succedere? Dalle ultimissime emissioni modellistiche pare sempre più evidente un finale di settembre tutt'altro che stabile e soprattutto per nulla caldo! In particolare si evince la possibilità di scambi meridiani decisamente pronunciati che favorirebbero la discesa del fronte polare nel cuore dell'Europa.

La causa sarebbe una maestosa risalita dell'anticiclone delle Azzorre verso il nord Atlantico, fino a congiungersi con l'anticiclone groenlandese: tale estesissima figura di alta pressione favorirebbe la discesa di aria molto fredda polare verso l'Europa centro-settentrionale in grado di produrre un sensibile calo termico e tanto maltempo.

Dall'ultima emissione del modello matematico GFS si nota una fortissima accelerazione della corrente a getto sull'Atlantico settentrionale, segno della discesa del fronte polare in modo piuttosto irruento.

Quali sarebbero le conseguenze in Italia? Difficile dirlo con così largo anticipo, tuttavia vi è la possibilità, dopo il 26 settembre, di altre ondate di maltempo di stampo autunnale o tardo autunnale con precipitazioni frequenti e clima più freddo del normale, soprattutto al nord e al centro. In caso di irruzioni più occidentali sarebbe lecito attendersi momentanei aumenti di temperatura al sud (in virtù dello scirocco) ma senza eccessi.