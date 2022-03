FEBBRAIO ai raggi X: quali sono state le ANOMALIE più PESANTI?

Febbraio è considerato l'ultimo mese dell'inverno meteorologico. Scopriamo insieme quali sono state le anomalie maggiori che hanno caratterizzato questo mese.

Iniziamo dalle temperature. La prima mappa mostra le anomalie termiche rispetto ad un'ipotetica media che si sono avute sul nostro Continente (e non solo) nell'arco di Febbraio:

Male...anzi malissimo! Sull'Europa centro-orientale le anomalie termiche al rialzo sono state tra 3 e 5°; sul resto del Continente, salvo pochissime eccezioni, le medesime anomalie sono state tra 1 e 3°, ovviamente in esubero.

Le uniche aree che hanno fatto registrare un febbraio in media sono state il centro-sud Italia, parte della Grecia ed il Mediterraneo orientale compresa la Turchia. Non vi sono state aree in sottomedia, se si eccettua una piccola porzione delle Alpi Scandinave.

Queste invece sono le anomalie precipitative dell'intero mese:

Siccità paurosa nel Bacino del Mediterraneo, specie centro-occidentale. Dove vedete il rosso è caduto meno del 25% della pioggia attesa.

In Italia, forte siccità al nord-ovest, sulla Sardegna, la Sicilia meridionale, la Calabria e il versante tirrenico. E' piovuto invece più del normale sul medio-basso Adriatico fino alla Puglia.

Da notare invece come il mese di febbraio sia stato piovoso sul centro-nord Europa, soprattutto sulla Danimarca, dove hanno agito i fronti atlantici.

