Fine mese - appuntamento con la PIOGGIA su molte regioni: le prime stime precipitative

L'alta pressione che incombe sul nostro Continente, entro la fine del mese verrà sostituita da una figura opposta, ovvero una bassa pressione che riporterà finalmente la pioggia anche al nord e sul Tirreno. Ecco la situazione attesa in italia nella notte tra mercoledi 30 e giovedi 31 marzo:

Come vedete, sul nostro Continente non vi sarà piu traccia di alta pressione. La struttura depressionaria che vedete nell'immagine sarà in grado di riportare la pioggia su molte aree della nostra Penisola.

In questa sede proveremo a dare una stima di quanta pioggia potrebbe cadere in Italia tra mercoledi 30 e giovedi 31 marzo, tenendo però conto che la scadenza previsionale non è immediata e saranno ancora possibili modifiche.

Questa la situazione, ad oggi, per l'intera giornata di mercoledi 30 marzo:

Le piogge più intense sembrano al momento di competenza della Liguria, la Toscana, l'Emilia Romagna, l'Umbria e l'alto Lazio. Pioverà comunque in maniera moderata su tutto il nord con neve sui settori alpini.

Piovaschi o rovesci anche sulla Sardegna, la Campania e la Sicilia. Saranno comunque poche le aree che resteranno a secco.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di giovedi 31 marzo:

Piogge in genere moderate al nord con neve sulle Alpi, forti solo sul Friuli. Rovesci intensi saranno presenti tra la bassa Toscana, la Sardegna occidentale, l'Umbria, il Lazio, la Campania, la Calabria Tirrenica e la Sicilia. Un po' in ombra il medio Adriatico e la Sardegna orientale.

Temperature in calo ovunque e ventilazione in rinforzo con i mari che aumenteranno il loro moto ondoso.

