Europa STRITOLATA dal MOSTRO, anomalie termiche ASSURDE!

Inverno in naftalina...e chissà ancora per quanto, non solo in Italia, ma su gran parte del nostro Continente. In Europa si stabilirà un'alta pressione fuori da ogni senso e logica sia per la sua estensione, sia soprattutto per le anomalie termiche che porterà al suo interno. La natura, successivamente, cercherà di affossare questo bestione, ma servirà tempo e non è detto che ci riesca completamente.

Insomma, la settimana di Natale inizierà con la solfa degli ultimi anni, ovvero con un inverno inesistente su buona parte d'Europa. Ci si potrà attaccare alle inversioni termiche e alle nebbie per poter dire che siamo in inverno, ma basterà salire di qualche centinaio di metri in quota per essere avvolti da una mitezza esasperata.

Queste sono le anomalie termiche a scala europea attese per il pomeriggio di domani, lunedi 18 dicembre:

Sulla verticale del nord Italia si prevedono tra i 10 ed i 12° superiori ai valori normali. In altre parole, in montagna sembrerà di essere nel mese di giugno. Osservate anche il resto d'Europa che non se la passerà di certo meglio, con anomalie quasi ovunque superiori a 6-8°.

Ci sarà poco da dire anche sul tempo previsto: la seconda mappa mostra il soleggiamento atteso in Italia nell'arco della giornata di lunedi 18 dicembre:

Le uniche nubi saranno presenti al sud e sulla Sardegna meridionale, altrove gran sole, ma attenzione ai banchi di nebbia sulle pianure del nord specie tra la notte e il mattino.

La medesima situazione si prevede per martedi 19 dicembre:

Un po' di nubi o velature sulla Sardegna meridionale e al sud, per il resto tutti sotto una cupola di stabilità con ristagno delle sostanze inquinanti in prossimità delle grandi città. Temperature molto miti in quota, più freddo sulle pianure e sulle bassure.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località