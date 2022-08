Estate mediterranea tutta la settimana, ultimi giorni di agosto PIU' CALDI?

Aria gradevole e instabile saranno presenti nel Mediterraneo per quasi tutta la settimana, soprattutto sulle regioni meridionali: su quest'ultime, infatti, soffieranno venti settentrionali più freschi che manterranno le temperature inferiori alle medie del periodo ed anche un regime di spiccata instabilità caratterizzata da acquazzoni e temporali sparsi.

Tempo nettamente più stabile al nord per buona parte della settimana, oltre che leggermente più caldo rispetto al Meridione. Solo nel week-end potremo osservare qualche temporale in più, come accennato in questo articolo.

Un cambiamento del tempo di maggior rilievo arriverà sul finire del mese, ovvero tra 29 e 31 agosto. La goccia fresca che questa settimana sarà presente tra centro e sud Italia andrà man mano esaurendosi lasciando spazio ad un nuovo rinforzo dell'anticiclone.

Le correnti sub-tropicali proveranno a riprendere quota fino ad espandersi su buona parte del Mediterraneo centro-occidentale. Insomma potremmo ritrovarci davanti a tre giorni (gli ultimissimi di agosto e dell'estate meteorologica) molto stabili e decisamente più caldi. Tuttavia al momento non sono previste ondate di caldo eccezionali o particolarmente intense!

Analizzando le anomalie previste notiamo valori di circa 4°C oltre le medie su gran parte d'Italia per quel che riguarda il periodo tra 29 agosto e 1 settembre. I giorni più caldi potrebbero risultare quelli di lunedì 29 e martedì 30, quando le temperature massime potrebbero sfiorare i 35-36°C in Val Padana e regioni tirreniche. Con l'avvio del nuovo mese potremmo imbatterci in un nuovo calo termico.