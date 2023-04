Ecco il MALTEMPO del PONTE: gli accumuli previsti per domenica 30 aprile e lunedi 1 maggio

Il maltempo c'è davvero. Inizierà quasi in sordina al nord e al centro nella giornata di sabato, per poi divenire realtà tra domenica 30 aprile e lunedi 1 maggio, "guastando" (si fa per dire) il ponte festivo.

Sabato avremo già un aumento della nuvolosità, ma precipitazioni davvero scarse e sottoforma di pioviggini o sgocciolii. Domenica si inizierà a fare sul serio, ad iniziare dal settore di nord-ovest e dal Tirreno.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di domenica 30 aprile:

Ecco le piogge, spesso sottoforma di rovescio, che si faranno vedere sul nord-ovest, la Sardegna ed in estensione a tutto il versante tirrenico della Penisola. Resteranno ancora in attesa il nord-est, le regioni orientali e la Puglia. Temperature ovviamente in calo con l'incedere dei fenomeni da ovest verso est.

Questa invece è la previsione per la giornata di lunedi 1 maggio. Non tutti i modelli sono concordi ed è presente quindi ancora incertezza. Questa dovrebbe comunque essere la linea più probabile:

Maltempo con piogge e rovesci su quasi tutta l'Italia! Resteranno escluse la Sardegna, la Sicilia, la Puglia e l'estremo nord-est. Temperature in calo specie sotto eventuali fenomeni.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

