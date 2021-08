Ecco come si comporteranno le temperature tra domenica e lunedì

L'arrivo del fine settimana segnerà un rinforzo dell'alta pressione associato a condizioni di tempo stabile. Alle quote superiori tornerà a farsi vedere anche un contributo di aria calda africana. Il rialzo delle temperature sabato e soprattutto domenica, si farà sentire in maniera più sensibile nelle aree pianeggianti interne, con valori di caldo nuovamente intensi. In particolare il picco di calore viene previsto dai modelli nella giornata di domenica, quando i valori massimi pomeridiani potranno nuovamente spingersi sulla soglia dei +34/+37°C su Emilia-Romagna, basso Piemonte, bassa Lombardia. Temperature che torneranno ad essere elevate anche nell'entroterra del centro e del sud, con valori compresi tra +32/+35°C. Lungo le coste l'azione mitigatrice della brezza aiuterà a mantenere la colonnina di mercurio su valori meno elevati.



Temperature MASSIME previste dal modello americano per domenica 22 agosto: