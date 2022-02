E all'improvviso l'inverno! Clima FREDDO la prossima settimana su tutta l'Italia

È sempre più probabile l'arrivo di un periodo piuttosto freddo per tutta Italia, con temperature abbondantemente inferiori alle medie del periodo tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo. Potrebbe sembrare paradossale, considerando che dal 1° marzo inizierà, da calendario, la primavera meteorologica: ebbene non è proprio così, poiché i mesi di febbraio e marzo subiscono spesso gli effetti dell'indebolimento del vortice polare, capace di trasghettare masse d'aria più fredde alle basse latitudini.

Ed è proprio quello che accadrà nei prossimi 10 giorni in Europa: il vortice polare, dopo oltre un mese ad alta intensità (responsabile dell'invadenza anticiclonica e della mitezza sul Mediterraneo) ecco che tenderà ad indebolirsi sul finale di febbraio, facilitando l'espansione dell'anticiclone verso il nord Europa e innescando, di conseguenza, scambi meridiani più marcati (movimenti dell'aria fredda più pronunciati verso le basse latitudini).

L'arrivo del freddo è previsto a cominciare dal fine settimana, ovvero dal 26-27 febbraio: un'ondata di maltempo coinvolgerà quasi tutta Italia, in particolare centro e sud dove entrerà in azione una depressione ricca di piogge e nevicate abbondanti. I fiocchi di neve potranno scendere fino a bassa quota sulle regioni centrali, come già discusso in questo articolo.

Non è tutto: nel corso della prossima settimana proseguirà il dominio delle correnti fredde nord-orientali, quelle provenienti dall'est Europa. L'anticiclone continuerà a fare la voce grossa tra Spagna, Gran Bretagna e Scandinavia grazie ad un vortice polare poco invasivo: come diretta conseguenza avremo il movimento di aria fredda in modo retrogrado (da est verso ovest) su tutta l'Europa dell'est sin verso il Mediterraneo.

Eloquenti le temperature massime previste per il 1 marzo:

Insomma l'Italia resterà in balia del freddo orientale per gran parte della prossima settimana. Le temperature risulteranno spesso inferiori alle medie del periodo ed avremo anche delle occasioni di maltempo con fiocchi di neve fino in collina.

Di seguito l'anomalia di temperatura a 1500 metri per il periodo 6-7 marzo. Si notano le temperature sotto le medie del periodo su gran parte d'Europa, grazie al costasnte afflusso freddo dall'est:

Ovviamente è ancora presto per concentrarci sulle singole perturbazioni che nella prima settimana di marzo potranno raggiungere l'Italia: su questo punto ci torneremo senz'altro nei prossimi aggiornamenti.