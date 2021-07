Domenica RAFFICA di TEMPORALI intensi su parte dell'Italia, anche sulla tua regione?

L'ondata di caldo che andrà in scena nei prossimi tre giorni (si legga a tal proposito questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/attenzione-aumenta-ancora-il-caldo-intenso-sull-italia-40-a-portata-di-mano-su-molte-regioni-/91163/), sarà seguita nel fine settimana da un progressivo abbassamento del flusso atlantico con l'aria più fresca ad invadere le regioni centro-settentrionali.

La mappa estrapolata dal modello americano per le ore centrali di domenica 1 agosto, mostra la presenza di una saccatura al nord con annesso sistema frontale:

Le regioni centrali potrebbero in parte essere interessate da piovaschi locali, mentre il meridione e le Isole saranno ancora ostaggi del caldo, anche se meno intenso rispetto ai giorni precedenti.

A tal proposito, vi mostriamo la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di domenica 1 agosto. Si tratta di stime approssimative in quanto la scadenza previsionale non è immediata:

Temporali anche molto forti interesseranno quasi tutto il settentrione ad eccezione forse dell'Emilia Romagna. Attesi nubifragi e grandinate specie sui settori di pianura posti a nord del Po. Qualche piovasco è atteso anche al centro, specie nelle aree interne, mentre al meridione e sulla Sicilia ancora sole e caldo.

Temperature in calo al nord e al centro, in misura minore al sud e sulla Sicilia.

