Diretta meteo: violenti temporali al nord, in atto GRANDINATE

La tanto prevista instabilità sta nuovamente colpendo il nord Italia, localmente anche in maniera parecchio incisiva. Nel corso del pomeriggio si è sviluppata una supercella tra bresciano e mantovano, la quale si è poi diretta sull'Emilia dispensando forti piogge, centinaia di fulmini e anche violente grandinate.

La supercella, inoltre, ha mostrato i tipici segni di un mesociclone molto pronunciato ed anche la tipica struttura capace di ospitare tornado. Al momento, tuttavia, non ci sono segnalazioni riguardo trombe d'aria.

Discorso diverso per la grandine, che è caduta su diverse località tra modenese, bolognese e mantovano. Si segnalano chicchi di grosse dimensioni fino a 5-6 cm di diametro sul modenese, specie nei comuni di Castelfranco Emilia e Guastalla. Purtroppo ci sono segnalazioni di danni a seguito delle grandinate.

Altri temporali molto più piccoli ma comunque intensi sono in atto su Piemonte, alta Lombardia e Trentino. Ovviamente si tratta di fenomeni isolati, per cui su molti altri settori il cielo si presenta addirittura sereno o poco nuvoloso. Non escludiamo una persistenza dell'instabilità in Val Padana anche nelle ore notturne, specie tra Lombardia, Emilia e Veneto.

L'instabilità ci farà compagnia ancora per diversi giorni, almeno fino a giovedì, dopodiché spazio all'anticiclone sub-tropicale che darà inizio alla seconda intensa ondata di caldo dell'Estate.

Questa nuova avvezione calda spazzerà via l'instabilità dall'Italia e porterà la colonnina di mercurio oltre i 35-37°C su diverse località specie al centro, al sud e sulle isole maggiori.