Dal WEEK-END riaffiorano i TEMPORALI in Italia

È appena iniziato il terzo e ultimo mese dell'estate meteorologica e come esordio c'è ben poco da dire: il tempo è stabile ovunque e l'anticiclone pian piano si rinforza favorendo un nuovo importante aumento delle temperature.

Sarà una settimana complessivamente stabile e molto calda, eccetto qualche raro temporale al nord e sull'Appennino centrale, quantomeno fino a venerdì.

A partire dal week-end, invece, le incertezze vanno pian piano salendo: come anticipato ieri c'è la possibilità di un calo della pressione e della stabilità sul territorio italiano a partire dal 6-7 agosto, determinante per l'arrivo di rovesci e temporali.

Dagli ultimissimi aggiornamenti sembra poter prevalere l'ipotesi avanzata dalla media degli scenari del modello americano GFS, la quale propendeva per un calo della stabilità da nord a sud grazie a infiltrazioni fresche in alta quota sia dall'Atlantico che dall'est Europa. Queste infiltrazioni fresche si rivelerebbero determinanti per la formazione di tanti temporali pomeridiani e serali, specie in pianura Padana, sulle Alpi e tante aree interne del centro e del sud.

Per il momento si intravede solo la presenza di instabilità disorganizzata, poco efficace per la lotta alla siccità ma molto efficace per quel che concerne i danni causati da grandine o forti raffiche di vento.