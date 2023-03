Cosa potrebbe presentarci la seconda parte di MARZO? Pioggia, neve o ancora siccitÃ ?

Prima di affrontare la nostra analisi, facciamo la solita premessa importante: Ricordiamo ai nostri lettori che si tratta di tendenze generali, elaborate da un complesso modello sperimentale che utilizza milioni di dati provenienti da tutto il mondo e a differenza delle previsioni fino a 15 giorni basa i suoi algoritmi fondamentalmente sull’importante interazione tra oceani, terra emerse ed atmosfera. L’affidabilità del modello e delle relative proiezioni stagionali è simile alle previsioni a 10-12 giorni ma sta crescendo progressivamente grazie agli investimenti in questo settore, tanto che le linee di tendenza sino a 2 mesi possono spesso risultare discrete: si consiglia tuttavia molta cautela nel loro utilizzo per scopi importanti.

Ieri ci siamo occupati delle linee di tendenza per aprile e maggio che secondo il centro di calcolo ECMWF dovrebbero riportare la pioggia su gran parte del nostro Paese (ecco l'articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/clamoroso-il-centro-di-calcolo-ecmwf-rilancia-aprile-e-maggio-con-molta-pioggia-specie-al-nord-/96728/). In questa sede invece vedremo come potrebbe comportarsi la seconda parte di marzo, sempre dal punto di vista delle piogge e sempre secondo il centro di calcolo ECMWF.

La prima mappa mostra le anomalie piovose in Europa nel lasso temporale compreso tra il 13 e il 19 marzo:

Tutti i meridiani centrali del nostro Continente avranno un surplus pluviometrico che tuttavia non dovrebbe riguardare l'Italia. Da noi si avranno piogge attorno alla media su quasi tutte le regioni con un lieve deficit tra la Sardegna orientale, la Sicilia e le estreme regioni meridionali.

Queste sono le anomalie precipitative previste in Eurora tra il 20 e il 26 marzo:

Un lieve sopramedia piovoso si avrà sul medio-basso Adriatico e sulla Sicilia settentrionale. Su tutte le altre regioni piogge attorno alla media del periodo, con un lieve deficit al nord-ovest.

Infine, questa è la mappa delle anomalie precipitative valida per il lasso temporale compreso tra il 27 marzo e il 2 aprile:

Un lieve surplus piovoso sarà presente tra la Calabria Tirrenica e la Sicilia settentrionale. Sulle altre regioni precipitazioni normali a parte un lieve deficit sulla Toscana e sulle Alpi.

