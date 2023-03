Fine settimana PAZZO: tra temperature ASSURDE e bufere di NEVE

Sarà un fine settimana pazzo dal punto di vista atmosferico sulla nostra Penisola. A fare scalpore saranno le temperature che si porteranno su valori davvero assurdi per il periodo, specie al nord, sulle Isole e lungo il versante adriatico. La combinazione tra alta pressione sub-tropicale e correnti favoniche darà luogo ad un mix termico micidiale per alcune regioni, che di colpo si troveranno proiettate in un clima quasi estivo.

Queste sono le temperature attese al suolo alle ore 14 di sabato 11 marzo in Italia:

Avete letto bene! Sono previsti 25° sulla Sardegna meridionale e lungo le coste poste tra Abruzzo e Molise. Anche tutta la Pianura Padana avrà temperature da capogiro per il periodo, con punte di 24-25° su diversi settori pianeggianti del Piemonte, della Lombardia e dell'Emilia Romagna.

C'è però un altro risvolto della medaglia. Le correnti umide da W-NW sbatteranno contro i rilievi confinali delle Alpi centro-occidentali, dove scaricheranno la loro umidità sottoforma di abbondanti precipitazioni e bufere di neve in quota. Ecco la mappa degli accumuli sulle Alpi centro-occidentali valida per l'intera giornata di sabato 11 marzo:

Mentre sulle pianure del nord si potrà stare in maniche corte, sulle vette alpine infurieranno bufere di neve con accumuli molto elevati oltre i 2000 metri. Al di sotto di questa quota avremo molta pioggia, che stando alle mappe attuali, potrebbe creare dei problemi sulla Savoia, la Svizzera e l'Austria, dove non si escludono allagamenti anche stante la fusione di parte della neve presente a quote più basse.

Una brutta situazione che inizierà a calmarsi solo a partire dal pomeriggio di domenica 12 marzo con un parziale calo termico ed un'attenuazione dei fenomeni in sede alpina.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località