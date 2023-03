CLAMOROSO! Il centro di calcolo ECMWF rilancia: aprile e maggio con MOLTA PIOGGIA, specie al NORD!

Prima di iniziare la nostra analisi, una doverosa premessa. Ricordiamo ai nostri lettori che si tratta di tendenze generali, elaborate da un complesso modello sperimentale che utilizza milioni di dati provenienti da tutto il mondo e a differenza delle previsioni fino a 15 giorni basa i suoi algoritmi fondamentalmente sull’importante interazione tra oceani, terra emerse ed atmosfera. L’affidabilità del modello e delle relative proiezioni stagionali è simile alle previsioni a 10-12 giorni ma sta crescendo progressivamente grazie agli investimenti in questo settore, tanto che le linee di tendenza sino a 2 mesi possono spesso risultare discrete: si consiglia tuttavia molta cautela nel loro utilizzo per scopi importanti.

Le prospettive per un mese di marzo diverso, ovvero con la pioggia e la neve in montagna, potevano essere tali se l'aria fredda indotta dalla scissione del vortice polare non fosse andata troppo ad ovest, mettendo l'Italia sotto un flusso occidentale mite, ma quasi del tutto improduttivo.

Il core del vortice polare è previsto però restare sull'Europa ancora a lungo; in altre parole, quando sarà finito questo movimento antizonale delle masse d'aria, un'azione maggiormente perturbata potrebbe divenire realtà sulla nostra Penisola a partire dalla seconda parte di marzo. L'ottimismo piovoso del centro di calcolo ECMWF per aprile e maggio potrebbe scaturire proprio da questo fatto, sperando che questa volta non vi siamo intoppi alla creazione del progetto piovoso suddetto.

Osserviamo la prima mappa che mostra le anomalie di precipitazioni previste per il mese di aprile in Italia - vi consigliamo di ingrandire la mappa per avere un migliore riscontro visivo:

Che dire? Un'autentica MANNA per il settore di nord-ovest che beneficerebbe di precipitazioni al di sopra della norma. Anche parte del nord-est, segnatamente l'alto Veneto, il Trentino e il Friuli avrebbero piogge superiori alla media. Sul resto d'Italia piogge nella norma a parte un lieve deficit tra la Campania, la Calabria e la Sicilia orientale.

Queste invece sono le anomalie di precipitazioni previste sempre dal centro di calcolo ECMWF per il mese di maggio:

Precipitazioni sopramedia su quasi tutta l'Italia ad eccezione della Sicilia, l'estremo sud e parte del versante adriatico che comunque avrebbero piogge attorno alla norma.

Che dire? Sarebbe davvero un bel colpo soprattutto per il settentrione se queste tendenze si realizzassero. Non ci resta che seguire la situazione di volta in volta, sperando di dare sempre maggiori conferme al tutto.

