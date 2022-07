CONFERME sul ritorno dei TEMPORALI la prossima settimana!

Il caldo è in costante intensificazione e a partire da oggi entrerà nella sua fase più incisiva da nord a sud, per effetto dello spostamento dell'anticiclone africano nel cuore del Mediterraneo. Insomma il caldo, che già nei giorni scorsi era molto intenso su quasi tutta Italia, si intensificherà ancora fino a raggiungere o addirittura superare i 40°C in tante località da nord a sud.

Il grande caldo potrebbe persistere, probabilmente, fino al termine di luglio come vedremo con maggior dettaglio nei prossimi aggiornamenti pomeridiani.

Al netto del caldo e delle temperature praticamente sempre superiori alle medie del periodo potremmo assistere al ritorno dei temporali, solo su alcune nostre regioni.

Già ieri vi parlavamo del possibile ritorno dell'instabiità nel corso della prossima settimana ed ora questa ipotesi riceve maggiori consensi dai modelli matematici.

Qualche temporale potrebbe farsi largo al nord già durante il week-end (come descritto qui), ma una maggior instabilità potrebbe manifestarsi tra lunedì sera, martedì e mercoledì. In questi tre giorni l'anticiclone africano tenderà ad indebolirsi in alta quota, favorendo l'incursione di aria più instabile atlantica che andrebbe a scorrere su uno strato d'aria (sotto i 2000 metri) fin troppo caldo e umido.

Il risultato sarebbe la formazione di temporali sparsi ma molto intensi, ricchi di grandine, piogge a carattere di nubifragio e fortissime raffiche di vento. Non solo le Alpi, ma anche la Val Padana potrebbe fare i conti con questi temporali improvvisi e potenti.

Il tutto si svolgerebbe in un contesto ancora molto caldo, al più con lieve fisiologico calo delle temperature dovuto ai rovesci.

Al centro e al sud, invece, l'anticiclone potrebbe ancora fare la voce grossa mantenendo ben lontani acquazzoni e temporali, eccetto qualche fenomeno in montagna.