Nel fine settimana il GRANDE CALDO verrà in parte ridotto da qualche TEMPORALE, vediamo dove!

Dopo una settimana di sole spietato da nord a sud, qualche temporale potrebbe fare capolino su alcune aree dell'Italia settentrionale nel prossimo week-end. Non si tratterà di fenomeni diffusi, ma potenzialmente intensi dove colpiranno, anche in virtù della grande mole di energia termica presente in Valpadana.

Dove avverranno questi temporali? La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di sabato 23 luglio:

Ecco i temporali che nel pomeriggio interesseranno Alpi e Prealpi, con sconfinamenti verso le aree di pianura del Piemonte e l'ovest Lombardia in serata. I benefici nel campo delle temperature saranno locali e transitori, ma qualche grado in meno al nord ci sarà.

Al centro e al sud nessun cambiamento, nel senso che seguiterà a splendere un sole spietato e fare un gran caldo, specie al sud.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni per la giornata di domenica 24 luglio:

Temporali pomeridiani sulle Alpi orientali e sull'alta pianura Veneta, compresa la zona dei Laghi. Qualche temporale anche su Alpi Marittime, Appennino Ligure ed Appennino Calabrese. Per il resto nessun cambiamento ed ancora molto caldo.

