Come si comporterÃ  il mese di APRILE? **ULTIMO AGGIORNAMENTO**

Cosa bolle in pentola per il restante mese di aprile? Prima di analizzare il nuovo scenario previsto dal prestigioso centro di calcolo ECMWF, facciamo un'importante premessa: "Ricordiamo ai nostri lettori che si tratta di tendenze generali, elaborate da un complesso modello sperimentale che utilizza milioni di dati provenienti da tutto il mondo e a differenza delle previsioni fino a 15 giorni basa i suoi algoritmi fondamentalmente sull’importante interazione tra oceani, terra emerse ed atmosfera. L’affidabilità del modello e delle relative proiezioni stagionali è simile alle previsioni a 10-12 giorni ma sta crescendo progressivamente grazie agli investimenti in questo settore, tanto che le linee di tendenza sino a 2 mesi possono spesso risultare discrete: si consiglia tuttavia molta cautela nel loro utilizzo per scopi importanti."

Signori, si cambia! La precedente eraborazione optava per un mese di aprile piovoso al nord-ovest ed apriva il cuore alle speranze di risollevare almeno in parte le sorti idriche di questo settore italico; oggi il medesimo modello fa marcia indietro ed opta per un aprile piovoso al sud e sul medio Adriatico (solita solfa, insomma), mentre condanna il settentrione ad avere le briciole.

La prima mappa mostra le anomalie di precipitazione che avremo in Europa (e non solo) nell'arco del mese in questione - si consiglia di ingrandire la mappa per avere un migliore riscontro visivo:

Ecco le piogge al sud, sul medio Adriatico ed in parte sulla Sardegna. Il modello evidenzia anche una fascia abbastanza piovosa tra la Liguria e il basso Piemonte, ma non è da crederci più di tanto. Il resto d'Italia si barcamenerà invece con le solite "piogge nane" del tutto insufficienti per la risoluzione del problema siccità.

Volendo guardare oltre, il centro di calcolo ECMWF punta su maggio per un recupero idrico al nord-ovest, ma le possibilità di errore dopo marzo e aprile sono molto elevate. Si spera ovviamente che per una volta il modello abbia ragione.

Dal punto di vista termico, queste sono le anomalie attese per il mese di aprile in Italia:

A parte qualche area del settentrione, il modello prevede un aprile sottomedia, con scarti al ribasso dalla norma tra il mezzo grado e il grado.

