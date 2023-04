PASQUA e PASQUETTA, ci sono novitÃ  oggi dai modelli?

Di seguito, la mappa sinottca attesa in Italia per le ore centrali della giornata di Pasqua:

Pressione atmosferica abbastanza elevata, ma in quota permarrà una blanda circolazione depressionaria che potrebbe favorire la nascita di piovaschi o rovesci. Ieri sembrava più Pasquetta a risentire dell'instabilità. Oggi invece le mappe danno i massimi effetti di questa situazione nella giornata di Pasqua.

Di seguito, la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di Pasqua

A parte qualche rovescio sulle estreme regioni meridionali, la mattinata partirà quasi ovunque con il sole. Nel pomeriggio si svilupperanno invece nubi cumuliformi foriere di rovesci e qualche temporale che prenderanno di mira le zone interne e il nord-est. Tali fenomeni si attenueranno in serata, non appena si spegnerà la lampadina del sole. Il tempo migliore lo avremo al nord-ovest, segnatamente su Piemonte, Val d'Aosta ed ovest Lombardia, mentre la Liguria avrà qualche rovescio in Appennino.

La giornata di Pasquetta vedrà invece una regressione dell'instabilità sull'Italia. Ecco la mappa:

Tempo buono al nord e al centro. Ancora piovaschi o rovesci invece al sud, specie tra la Sicilia e la Calabria. Temperature fresche al meridione, in genere gradevoli sul resto della Penisola.

